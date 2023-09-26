عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار البنزين والديزل في أمريكا والسبب مصافي التكرير

محطة بنزين
محطة بنزين


 

للأسبوع الثاني على التوالي، ارتفعت الأسعار في معظم الولايات الأمريكية للبنزين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وارتفعت الاسعار لتكون عند 3.96 دولارًا في بعض الولايات، بينما ارتفعت الأسعار بنسًا واحدًا للجالون في  أنحاء أخرى إلى متوسط 3.90 دولار للجالون.

ووصلت الأسعار في ولاية بنسلفانيا  3.3 سنتا للجالون أعلى مما كانت عليه قبل شهر و11.2 سنتا للجالون أعلى من العام الماضي.
 

انخفض متوسط سعر البنزين على  بمقدار 3.1 سنتًا للجالون الواحد في الأسبوع الماضي، ليصل في المتوسط إلى 3.80 دولارًا لكنه ارتفع  بمقدار 1.3 سنتًا للجالون الواحد مقارنة بالشهر الماضي و13.6 سنتًا للجالون الواحد مقارنة بالعام الماضي.

وقال باتريك دي هان، رئيس تحليل النفط في جاز بادي GasBuddy، إن مشكلات المصافي الجديدة والمستمرة في بعض المناطق كان لها تأثير كبير على أسعار الغاز في بعض الولايات، خاصة في جنوب كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا. 


وتستمر أسعار الديزل في الارتفاع  مع زيادة الطلب على الديزل. بشكل عام، تظل أكبر المشكلات التي تؤثر على الأسعار هي تعطل مصافي التكرير، ولكن أيضًا سعر النفط، الذي استقر عند حوالي 90 دولارًا للبرميل مع استمرار المملكة العربية السعودية وروسيا في تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

ووصلت الأسعار للبنزين في أوهايو إلى متوسط سعر 3.44 دولارًا أمريكيًا للجالون الواحد وبين  4.43 دولار للجالون .

 

ارتفاع أسعار البنزي ارتفاع أسعار البنزين ارتفاع أسعار الأسبوع الماضي البنزين والديزل السعودية وروسيا النفط الولايات الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

موضوعات متعلقة

وسط مخاوف من الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمي اليوم

تحذير خاص للصين من الطاقة الدولية لهذا السبب

روشتة وكالة الطاقة الدولية لإنقاذ الأرض من رعب الحرارة والدمار

الوقت لم يفت بعد.. وكالة الطاقة: إنقاذ العالم مازال ممكنا

لحظات عصيبة في الحرب الأوكرانية.. وفاة قائد الأسطول وهجمات طوال اليوم

شاهد فيديو لبوتين خلال زيارة سرية لفنلندا قبل 30 عامًا

انخفاض نهر المسيسيبي وأزمة مياه شرب تواجه ولاية أمريكية

مفاجأة ضخمة..أوكرانيا تقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بطارية تدوم 11 ساعة.. هواوي تكشف عن نظارتها الذكية Eyewear 2

تقلبات كبيرة في أسعار النفط ومخاوف من تسجيل البرميل 100 دولار

التعليم العالي ينتعش بعهد الرئيس|نجاح مصر في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة

مش بتسمع الكلام.. اعترافات صادمة للمتهمة بإنهاء حياة والدتها في بولاق الدكرور

موازنة تجاوزت الـ99 مليار جنيه وتصنيفات عالمية.. إنجازات التعليم العالي بعهد الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ