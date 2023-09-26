ارتفاع أسعار البنزين والديزل في أمريكا والسبب مصافي التكرير





للأسبوع الثاني على التوالي، ارتفعت الأسعار في معظم الولايات الأمريكية للبنزين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وارتفعت الاسعار لتكون عند 3.96 دولارًا في بعض الولايات، بينما ارتفعت الأسعار بنسًا واحدًا للجالون في أنحاء أخرى إلى متوسط 3.90 دولار للجالون.

ووصلت الأسعار في ولاية بنسلفانيا 3.3 سنتا للجالون أعلى مما كانت عليه قبل شهر و11.2 سنتا للجالون أعلى من العام الماضي.



انخفض متوسط سعر البنزين على بمقدار 3.1 سنتًا للجالون الواحد في الأسبوع الماضي، ليصل في المتوسط إلى 3.80 دولارًا لكنه ارتفع بمقدار 1.3 سنتًا للجالون الواحد مقارنة بالشهر الماضي و13.6 سنتًا للجالون الواحد مقارنة بالعام الماضي.

وقال باتريك دي هان، رئيس تحليل النفط في جاز بادي GasBuddy، إن مشكلات المصافي الجديدة والمستمرة في بعض المناطق كان لها تأثير كبير على أسعار الغاز في بعض الولايات، خاصة في جنوب كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا.



وتستمر أسعار الديزل في الارتفاع مع زيادة الطلب على الديزل. بشكل عام، تظل أكبر المشكلات التي تؤثر على الأسعار هي تعطل مصافي التكرير، ولكن أيضًا سعر النفط، الذي استقر عند حوالي 90 دولارًا للبرميل مع استمرار المملكة العربية السعودية وروسيا في تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

ووصلت الأسعار للبنزين في أوهايو إلى متوسط سعر 3.44 دولارًا أمريكيًا للجالون الواحد وبين 4.43 دولار للجالون .