إزالة 132 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين وعدم التهاون في محاسبتهم.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية في بنى مزار وأبوقرقاص وديرمواس 89 حالة تعد منها 87 حالة بقرى أبو جرج وشلقام وصندفا والحسينية وأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، وحالة تعد بقرية بنى موسى بمركز أبو قرقاص، إلى جانب حالة تعد تم إزالتها بإحدى أحياء مدينة دير مواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا ومطاي وسمالوط من إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 26 حالة بقرى أبوعزيز ومطاى البلد وبردنوها ومنبال بمركز مطاي و8 حالات تعد بقرى بنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية وصفط الخمار وتله بمركز المنيا، و9 حالات بمركز سمالوط بقرية قلوصنا وحي شرق وغرب وجنوب المدينة.

