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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك يحذر من أزمة خطيرة تهدد أمريكا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الوضع مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون باستمرار إلى أمريكا بأنه أزمة خطيرة.

وكتب ماسك، عبر منصة "إكس”، معلقا على تقرير أفاد بأن سلطات مدينة نيويورك ستنفق مليار دولار لإيواء المهاجرين في الفنادق على مدى السنوات الثلاث المقبلة: "هذه أزمة خطيرة”.

وفي وقت سابق، قال عمدة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، إن التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين يقود المدينة إلى الدمار.

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وفي الوقت نفسه، تواصل سلطات الولايات الجمهورية المتاخمة للمكسيك إرسال المزيد والمزيد من مجموعات المهاجرين بالحافلات إلى الولايات الديمقراطية، مشيرة إلى اكتظاظ أراضيها بتدفقات اللاجئين.

إيلون ماسك أمريكا نيويورك

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