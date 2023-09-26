إيلون ماسك يحذر من أزمة خطيرة تهدد أمريكا

وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الوضع مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون باستمرار إلى أمريكا بأنه أزمة خطيرة.

وكتب ماسك، عبر منصة "إكس”، معلقا على تقرير أفاد بأن سلطات مدينة نيويورك ستنفق مليار دولار لإيواء المهاجرين في الفنادق على مدى السنوات الثلاث المقبلة: "هذه أزمة خطيرة”.

وفي وقت سابق، قال عمدة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، إن التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين يقود المدينة إلى الدمار.

وفي الوقت نفسه، تواصل سلطات الولايات الجمهورية المتاخمة للمكسيك إرسال المزيد والمزيد من مجموعات المهاجرين بالحافلات إلى الولايات الديمقراطية، مشيرة إلى اكتظاظ أراضيها بتدفقات اللاجئين.