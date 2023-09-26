البنك المركزي المغربي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، أنه أبقي على أسعار الفائدة بدون ارتفاع عند 3%، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

وفي وقت سابق، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا اليوم الأربعاء، لكن توقع رفعًا آخر للفائدة بـ 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز"، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عدم رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعها الأخير الذي استمر يومين وصوتت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة بين 5.25 و5.5 في المائة.

وكان ذلك يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي الأمريكي المتمثلة في التحرك بعناية أكبر في المراحل الأخيرة من معركته ضد التضخم.