فاكهة لن تتوقعها تحميك من أمراض القلب

يعد الرمان من الفاكهة الفعالة في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض في مقدمتها أمراض القلب.

وفقا لما جاء بموقع" ويب مد" يعمل الرمان على حماية قلبك بعدة طرق، مثل خفض ضغط الدم وكذلك مستويات السكر في الدم ويحتوي أيضا على مركبات البوليفينول التي تسمى البونيكالاجين أو الإيلاجيتانين.

تساعد مضادات الأكسدة هذه على منع سماكة جدران الشرايين وتقليل تراكم الكوليسترول واللويحات. ويحتوي عصير الرمان أيضًا على كميات عالية من الأصباغ النباتية التي تسمى الأنثوسيانين والأنثوكسانثين، والتي تدعم صحة القلب الجيدة.

يعد تصلب الشرايين، وتراكم الكوليسترول والدهون في الشرايين، سببًا شائعًا لأمراض القلب وقد يساعد عصير الرمان على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، أو الكوليسترول "الضار"، الذي يسد الشرايين.

ويستطيع الرمان أيضًا زيادة نسبة الكوليسترول الجيد، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.