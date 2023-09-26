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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بتوجيهات الرئيس..جامعة حلوان تكشف تفاصيل تطوير مستشفي بدر للقضاء على قوائم الانتظار

مستشفي بدر الجامعي
مستشفي بدر الجامعي

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجلس الأعلى للجامعات فى يوم الاحتفال بتفوق الجامعات المصرية، والمنعقد فى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، الحديث عن المستشفيات الجامعية ودورها فى خدمة المجتمع.

وتولي  الدولة ووزارة التعليم العالى اهتمًامًا كبيرًا فى النهوض بمستوى المستشفيات الجامعية في عهد الرئيس السيسي لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.

ووصل  عدد المستشفيات الجامعية فى عام 2022 ، إلى 120 مستشفى مقارنة بـ 88 مستشفى فى عام 2014 ، وهو ما يعكس الاهتمام بملف المستشفيات الجامعية وإنشاء مستشفيات جديدة على مستوى الجامعات الحكومية.
 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأنه  تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتطوير المستشفيات الجامعية  خلال ١٠ سنوات والقضاء على قوائم الانتظار  تم افتتاح المرحلة النهائية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي، حيث تم تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة . 

كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا. 

Jobs Education الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء علي قوائم الانتظار تطوير المستشفيات الجامعية مستشفى بدر الجامعى

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