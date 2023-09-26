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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط العمال.. بايدن ينضم لاعتصام اعضاء نقابة السيارات المتحدة

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انضمامه لاعتصام عمال أعضاء UAW وهي المرة الأولى لرئيس امريكي يشارك في اعتصام عمال.

ونشر بايدن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "اكس": اليوم، أنا في مقاطعة واين بولاية ميشيغان للانضمام إلى أعضاء UAW في خط الاعتصام.

وكانت قد أعلنت نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) عن إضراب يستهدف شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، في محاولة للضغط على شركات صناعة السيارات لمنح أجور أعلى وإجراء تحسينات أخرى في اتفاقيات العمل الجديدة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد اضطرابات عمالية أوسع نطاقا ويلقي بظلال من عدم اليقين على الصناعة التي تمثل 3٪ من الاقتصاد الوطني.

ويتفاوض الجانبان حول قضايا مثل الأجور وأيام الإجازة وتعديلات تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى الأنظمة التي تدفع للموظفين الجدد و"المؤقتين" رواتب أقل مقابل أعمال مماثلة.

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