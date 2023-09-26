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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قرارات عاجلة من الأزهر للطلاب.. فتح تسجيل الرغبات 48 ساعة كفرصة أخيرة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قررت جامعة الأزهر، فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام  2023/ 2024م، والطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات.

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وأوضحت جامعة الأزهر، أن فتح الباب للتسجيل في تنسيق الأزهر سيبدأ من صباح الخميس الموافق ٢٨/ ٩ وحتى مساء يوم الجمعة الموافق ٢٩/ ٩.

كما قررت جامعة الأزهر، فتح باب التسجيل للطلبة الوافدين على منح وبمصروفات من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨/ ٩ إلى مساء يوم السبت الموافق ٣٠/ ٩، وذلك من خلال موقع خدمات الجامعة من هنا

وأكدت جامعة الأزهر، أن المواعيد المذكورة هى آخر موعد للالتحاق بالجامعة حيث سيبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م.

جاءت هذه القرارات، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

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