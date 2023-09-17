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تنسيق جامعة الأزهر 2023 أدبي بنين وبنات.. اعرف كليتك الآن

تسيق جامعة الأزهر
تسيق جامعة الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 أدبي بنين، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الذي أوضح تفاصيل نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، والحد الأدنى للقبول في الجامعة للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق 72130 طالبا.

 

 وجاء تنسيق جامعة الأزهر 2023 لأدبي بنين كالتالي:

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر أدبي بنات

 

الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والترجمة أدبي بنين 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام الحد الأدنى 543.00 النسبة المئوية % 86.19. 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام الحد الأدنى 518.00 النسبة المئوية % 82.22.

 

 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام  الحد الأدنى 517.00 النسبة المئوية % 82.06.

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام الحد الأدنى 515.0 النسبة المئوية % 81.75.

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة بنات أدبي

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 .. اتبع 3 خطوات

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة والهندسة والتمريض

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023

 

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 من خلال الربط الآتي: اضغط هنا 

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية من خلال الخطوات الآتية:

 

 

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من  هنا.
اختيار نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

 

 

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وذلك القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق ٧٢١٣٠. 

 

وجاءت نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الخاصة بـ كلية التمريض
النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية 
90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة 
89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط 
89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط  

 

وأضاف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة وهي 
فصول كلية التمريض بنات دمياط
فصول كلية التمريض بنات أسيوط
فصول كلية الهندسة بنات قنا
فصول كلية زراعة بنات القاهرة
فصول كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة إسلامية.

 

وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر لكليات الهندسة، النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول كالتالي.

91.23 كلية الهندسة للبنين بالقاهرة 
كلية الهندسة للبنات بالقاهرة 
90.15 كلية الهندسة للبنين بقنا 
90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا 

 

تنسيق جامعة الأزهر 2023

 الحد الأدني بكليات الطب بنين وبنات القاهرة: 96،15%
طب بنين وبنات دمياط: 95،38%
طب بنين وبنات أسيوط: 94،77%

كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة: 91،23%
كلية الهندسة بنين قنا: 90،15%
كلية الهندسة بنات قنا كلية مستحدثة لأول مرة: 90،92%

كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة: 93:54%
كلية الصيدلة بنين وبنات أسيوط: 92،77%

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 94:62%
كلية طب الأسنان بنين أسيوط: 94:31%

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 علمي بنات

 

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 علمي بنين

 

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