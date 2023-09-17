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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. فتح باب تعديل الرغبات الأربعاء المقبل

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قرر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب تعديل الترشيح على نتيجة تنسيق الأزهر 2023، من يوم الأربعاء 20 سبتمبر وحتى الجمعة 22 سبتمبر.

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وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023، أن هناك فتح باب التحويل بين الكليات وسيكون بنسبة 10% من إجمالي الطلاب المقبولين بكل كلية، يعني أن الكلية لن تقبل المحولين إليها بأكثر من 10 من العدد الإجمالي المقبول بها، ولن توافق على التحويل منها بأكثر من نسبة 10 % من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بها.

وأشار إلى أن طلاب شمال سيناء تهتم الجامعة بهم بشكل خاص، ومسموح لهم السكن بالمدينة الجامعية، وتخفيض نسبة 1% لهم في التنسيق.

وأوضح، أنه من المقرر الإعلان عن موعد فتح المدينة الجامعية الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق الأزهر 2023، بلغ 72 ألف و130 طالبا.

وذكر أن الحد الأدني بكليات الطب بنين وبنات القاهرة: 96،15%
طب بنين وبنات دمياط: 95،38%
طب بنين وبنات أسيوط: 94،77%

كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة: 91،23%
كلية الهندسة بنين قنا: 90،15%
كلية الهندسة بنات قنا كلية مستحدثة لأول مرة: 90،92%

كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة: 93:54%
كلية الصيدلة بنين وبنات أسيوط: 92،77%

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 94:62%
كلية طب الأسنان بنين أسيوط: 94:31%


هذا العام شهد افتتاح العديد من الفصول تمهيدا لتحويلها إلى كليات تضاف إلى جامعة الأزهر الشريف، ومنها:
-فصول كليات التمريض بأسيوط
- فصول لكلية التمريض بدمياط

- كلية التمريض بنات القاهرة: 90:46%
-كلية التمريض بدمياط: 89:85%
-فصول كلية التمريض أسيوط:89:38%

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 رئيس جامعة الازهر سلامة داود التحويل بين الكليات

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