ناقد فني يكشف سر علاقة تحية كاريوكا بالشيخ الشعراوي

كشف المؤرخ والناقد الفني محمد شوقي عن أسرار في حياة الفنانة تحية كاريوكا وذلك في مقابلة حصرية مع انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يعرض على اي تي سي وقال كانت تفضل شادية وفاتن حمامة التي كانت بينها وبين كاريوكا صداقة قوية جدا ومع كل فنانات مصر.

وكشف شوقي أن الخلاف بين كاريوكا وهند رستم بسبب فيلم توحه حيث فوجئت كاريوكا بأنا شخصيتها التي كانت مشهوره بها في أفلامها تنافسها فيها هند رستم ولكن سرعان ماذاب هذا الخلاف.

في الحج

وكشف شوقي العلاقة الجميلة بين الشيخ الشعراوي وتحية كاريوكا التي بدأت في الحج بدعابة من الشيخ شعراوي وتحولت إلى استشارات وتوجيهها لأعمال الخير حتى قال لها الشيخ الشعراوي بدأت أغير منك ياتحية بسبب كثرة أعمال الخير.

وحثها على كفالة طفلة يتيمة وقال لها الشعراوي هي مفتاح لك في الجنة .