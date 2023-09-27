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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف عن أسعار سنترا الجديدة

نيسان سنترا
نيسان سنترا

حصلت سيارة نيسان سنترا على العديد من التغييرات المهمة وارتفاع طفيف في السعر لعام 2024، الآن في جيلها الثامن، تتضمن المراجعات تصميمًا محدثًا، واقتصادًا محسنًا في استهلاك الوقود، وسعرًا يزيد عن 430 دولارًا مقارنة بطراز 2023.

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نيسان سنترا

تشتمل تشكيلة سنترا على ثلاثة مستويات، يبدأ سعر الفئة Sمن 21,725 دولارًا أمريكيًا، ويبدأ سعر سيارة SV متوسطة المستوى من 22.655 دولارًا أمريكيًا، وهي متوفرة مع حزمة SV Premium Package التي تتضمن ميزات مثل نظام صوت Bose بثمانية مكبرات صوت وإشارات انعطاف مدمجة في المرآة الجانبية. 

نيسان سنترا

وتأتي فئة SRذات المستوى الأعلى بسعر 24.815 دولارًا، وتتوفر بحواف من الكروم الداكن وعجلات مقاس 18 بوصة، وفي الداخل، تشتمل SRعلى مقاعد أمامية مدفأة وخياطة باللون الأحمر والبرتقالي مشابهة لـ Altima SR وFrontier PRO-X.

نيسان سنترا

والأكثر وضوحًا هو أن سنترا 2024 تتميز بواجهة أمامية معدلة مع شبكة على شكل حرف Vمُجددة ومصابيح أمامية جديدة وتصميم أكثر نظافة للمصد السفلي. ومع ذلك، فإن التغيير الأكبر هو أن جميع مستويات القطع تأتي بشكل قياسي مع درع السلامة 360 من نيسان. وهي حزمة شاملة من تقنيات مساعدة السائق والسلامة، وتتضمن ميزات مثل فرامل الطوارئ التلقائية، ومراقبة النقاط العمياء، والكشف عن المشاة، والتحذير من مغادرة المسار، والتقاطع الخلفي. - تنبيه حركة المرور.

نيسان سنترا

ارتفع الاقتصاد في استهلاك الوقود قليلاً في جميع الطرازات بفضل ناقل الحركة Xtronic المتغير باستمرار وتقنية التوقف والتشغيل. تم تجهيز الطرازين SوSVبمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 149 حصانًا و146 رطلًا من عزم الدوران، مما يوفر 30 ميلاً لكل جالون داخل المدينة و40 ميلاً في الغالون على الطريق السريع. باستخدام نفس المحرك، ينتج SR 30 ميلا في الجالون داخل المدينة و 38 ميلا في الجالون على الطريق السريع.

 

وانخفضت مبيعات سنترا بنسبة 40 بالمائة تقريبًا عن عام 2021، وانخفضت إلى 77.124 سيارة لعام 2022، بدأ هذا العام بانخفاض إضافي بنسبة 17 بالمائة في الربع الأول، وتأمل نيسان أن يحافظ عام 2024 على قدرة سنترا على المنافسة في مجال يضم شركات قوية مثل هوندا سيفيك وتويوتا كورولا بالإضافة إلى هيونداي إلنترا وكيا فورتي ومازدا 3.

نيسان سنترا نيسان سنترا Altima SV Premium

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