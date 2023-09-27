أخبار التكنولوجيا| سرقة كلمات المرور.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب.. وأفضل موبايل سامسونج ممكن تشتريه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذر خبراء للأمن السيبراني من سرقة كلمات المرور على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، حيث يتم استهداف العديد من المستخدمين برسائل على التطبيق.

أفادت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تستعد لإطلاق هاتف OnePlus Ace 3 والمخصص للفئة المتوسطة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر.



كشف خبراء للأمن السيبراني أنه تم استهداف عدد من التطبيقات المصرفية من قبل برامج خبيثة، حيث تمت ترقية هذه البرامج بقدرات جديدة تسمح لها باستهداف أكثر من 100 تطبيق مختلف للخدمات المصرفية والعملات المشفرة.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد حددت موعد الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S24، والتي سيكون من بينها Galaxy S24 Ultra المنافس الأقوى iPhone 15 Pro Max .



يتميز هاتف Oppo A78 من شركة أوبو الصينية بأنه يعد واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة للفئة المتوسطة والشباب حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الكبيرة مع سعر مناسب للغاية.



مع ارتفاع أسعار الهواتف، يعد شراء هاتف مميز بإمكانات كبيرة مع سعر مناسب أمرا صعبا للغاية، ولكن هناك عددا من هذه الهواتف التي يمكنها تقديم قيمة كبيرة مع سعر مناسب، ومن بينها هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج والذي يقدم أفضل قيمة ممكنة لمحدوي الدخل مع سعر رخيص.