سائق يدهس مواطنا أعلى الطريق الدائري

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة سائقا لاصطدامه بآخر مما أدى لوفاته بعد مصادمة أعلى الطريق الدائري .



تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائرى اتجاه المرج بدائرة القسم.

بالانتقال تبين أنه حال قيام المتوفى "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها سائق مقيم بمحافظة الشرقية له معلومات جنائية ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، أمكن ضبطه وبحوزته السيارة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.