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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يدهس مواطنا أعلى الطريق الدائري

اسعاف
اسعاف

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة سائقا لاصطدامه بآخر مما أدى لوفاته بعد مصادمة أعلى الطريق الدائري .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائرى اتجاه المرج بدائرة القسم.

بالانتقال تبين أنه حال قيام المتوفى "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها سائق مقيم بمحافظة الشرقية له معلومات جنائية ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، أمكن ضبطه وبحوزته السيارة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السلام الدائري القاهرة السلام أول دهس مواطن سائق مديرية أمن القاهرة

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