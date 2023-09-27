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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرا الصناعة السعودي والبحريني يبحثان تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي

صدى البلد

استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الأستاذ عبدالله عادل فخرو، والوفد المرافق له.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مجددًا حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات مع مملكة البحرين، بما في ذلك التكامل الصناعي والاقتصادي.


وتطرق الاجتماع إلى بحث مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص الطموحة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات بين جهات القطاع الخاص في كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات غير النفطية.


يذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى مملكة البحرين خلال عام 2022 بلغت 7 مليارات ريال، في حين بلغت الواردات 9.8 مليارات ريال خلال العام نفسه، وأسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل 13 مشروعًا صناعيًا بقيمة 1,5 مليار ريال.

التكامل الصناعي التنمية الصناعية التعاون المشترك الصادرات غير النفطية الصادرات السعودية

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