ثروت سويلم: وقعت استمارة تزكية للسيسي لأنه الأجدر بقيادة البلاد

قال النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، أنه حرص علي التوجه لمقر مجلس النواب من مطار القاهرة عقب عودته مباشرة من الأراضي المقدسة لأداء عمرة مولد النبي للتوقيع علي استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال سويلم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد و استكمال مسيرة البناء حيث نجح في إعادة الأمن والأمان للدولة المصريةوحقق انجازات غير مسبوقة طوال الـ 10 سنوات الماضية.



وأوضح أن الررئيس يهتم دائما بملف الحماية الاجتماعية ويقدر تحمل المصريين لتبعات الإصلاح الاقتصادي والأحداث العالمية ويثبت ذلك الأرقام حيث خصصت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه ، ليس هذا فحسب ولكن الرئيس خصص ٥ حزم أخرى للحماية الاجتماعية حيث تم رفع الأجور والمرتبات والمعاشات آخرها ما تم قبل أيام وتم رفع الحد الأدنى للأجور الي ٤٠٠٠ جنيه مقابل ١٢٠٠ جنيه عام ٢٠١٥.

وأشار" سويلم" أن الرئيس السيسي منذ تولي البلاد في عام.



2014 ونجح في خوض معركة البناء والتعمير لتصبح مصر دولة قوية ومستقرة في المنطقة مشيراً أن مصر شهدت طفرة تنموية في كافة المجالات من إنشاء مدن جديدة ، لشبكة طرق بمواصفات عالمية ، وغيرها من المشروعات القومية التي تحقق تنمية.



وقال " سويلم" ان مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في القضاء علي الإرهاب ، وحقق نجاحات السياسة الخارجية لمصر وتنويع علاقاتها الخارجية لتحقيق التوازن وتصبح مصر دولة ذات ثقل.

واختتم تصريحاته موجها رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي :" كمل مشوارك ، وأستكمل إنجازاتك.