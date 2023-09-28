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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أفضل هاتف Oppo Reno للفئة المتوسطة .. وموقع يكسب 60 ألف جنيه إسترليني شهريًا بفضل الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جوجل تطلق نظام تنبيه من الزلازل على هواتف أندرويد في الهند


أعلنت شركة جوجل الأمريكية إطلاق نظام للتنبيه من الزلازل لهواتف أندرويد في الهند، حيث يستخدم النظام مستشعرات يمكن أن تعمل كمقاييس زلازل صغيرة للكشف عن الهزات الأرضية.

 

مفتاح الثراء..قصة موقع يكسب 60 ألف جنيه إسترليني شهريًا بفضل الذكاء الاصطناعي


مع التطور الكبير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي كل يوم تقريبا، ومع توقع كثير من الخبراء بأنه سيقلب حياة البشر رأسا على عقب، حيث قد يحل محل الكثير من الوظائف والمهارات، ولكن هل فكرت يوما بأن الذكاء الاصطناعي رغم مخاوفنا منه وتأثيراته علينا أن يكون مفتاحك للثراء !

 

الاتحاد الأوروبي يناشد أبل بفتح نظامها البيئي أمام المنافسين


ناشد الاتحاد الأوروبي شركة أبل الأمريكية بضرورة فتح النظام البيئي الخاص بها أمام المنافسين في السوق، وعدم احتكار الخدمات الخاصة وإتاحة الفرصة للآخرين.

 

بسعر مناسب جدا .. أفضل هاتف Oppo Reno من أوبو للفئة المتوسطة


يعد هاتف Oppo Reno 7 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة للفئة المتوسطة مع سعر مناسب، وإمكانات قياسية أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، مع بطارية كبيرة.

 

بمعالج كوالكوم وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل .. أفضل موبايل شاومي لمحدودي الدخل


يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، وخاصة محدودي الدخل، ومع ذلك فإن هناك عدد من الهواتف الذكية المميزة التي تجمع بين المواصفات الفائقة مع سعر رخيص، من بينها Xiaomi Redmi 10C من شركة شاومي الصينية.  

 

تطبيق جوجل للرسائل Google Messages يصل لـ 5 مليارات عملية تثبيت على الهواتف

 

تجاوز تطبيق رسائل جوجل "Google Messages" أكثر من خمسة مليارات عملية تثبيت على هواتف أندرويد، الأمر الذي يجعله يصبح أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا لرسائل SMS وMMS وRCS.

 

 

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