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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بميك آب جريء.. زينة تتألق في أحدث إطلالاتها| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت من تكريم جديد عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وظهرت بلوك ميك اب جريء ومميز، وفستان أسود مع تسريحة شعر جذابة.

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة 

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.

 

 

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".

وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”. 

 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة زينة مسلسل جعفر العمدة ميك اب أعمالها الفنية فيلم الاسكندرانى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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