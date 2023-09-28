تجهيز منطقة المضمار لسباقات الهجن بالكيلو 17 غرب العريش

أكد اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء ، والمشرف العام على سباق الهجن ، أنه يجري العمل حاليا لتجهيز منطقة المضمار بالكيلو 17غرب مدينة العريش على قدم وساق للاستعداد لسباق الهجن ، تحت رعاية محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، وبحضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحى .



توفير مواصلات:

وأضاف أن موعد انعقاد مهرجان سباق الهجن يومي السبت والأحد المقبلين، حيث سيتم توفير مواصلات في الميادين العامة بمدينة العريش العاصمة لنقل المواطنين إلى مكان السباق بالكيلو 17غرب العريش.

يأتى السباق بمضمار الهجن هذا العام فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

حيث تم عقد اجتماع لجميع المشاركين والمشرفين على المهرجان للعمل على نجاح المهرجان، حيث سيقام على هامش السباق عدد من الفعاليات من بينها معرض المشغولات اليدوية ومنتجات التراث السيناوية.

