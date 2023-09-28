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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

6 ميداليات جديدة لمنتخب السباحة بالزعانف في بطولة العالم للمياه المفتوحة بصربيا

صدى البلد

أضافت بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 6 ميداليات جديدة لحصيلتها خلال في الفترة الصباحية لثاني أيام بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

وحصد المنتخب المصري للسباحة بالزعانف صباح اليوم 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين ليصبح رصيد مصر في البطولة حتى الآن 18 ميدالية (6 ذهبيات، 6 فضيات، 6 برونزيات)، لتستمر مصر في تصدر جدول ميداليات البطولة في انجاز جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

في أول منافسات اليوم الخميس توجت ندى مجدي بذهبية 5 كم مونو سيدات.

وفي منافسات 5 كم مونو ناشئين سيطرت مصر على منصة التتويج حيث فاز مهاب ايهاب بالميدالية الذهبية متفوقًا على مواطنه احمد عمرو ماضي الذي توج بالفضية فيما احرز حسن محمد الدفراوي الميدالية البرونزية.

وفي سباق 5 كم مونو ناشئات احرزت غادة محمد ورده الميدالية الفضية وفازت جودي رضا محمد بالميدالية البرونزية.

كما استطاع محمود وليد تحقيق المركز الرابع في سباق 4 كم مونو رجال، فيما حقق ادهم فؤاد المركز السادس.

وكان المنتخب المصري قد افتتح منافسات البطولة أمس بحصد 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و 4 فضيات و 4 برونزيات جاءت تفاصيلها كالتالي: 
افتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة تتويج سباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميله علي صابر التي أحرزت الفضية فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 1 كم مونو ناشئات فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية فيما احرز مواطنه احمد عمرو ماضي الميدالية الفضية، وحقق مهاب ايهاب الميدالية البرونزية بعد قبول اعتراض كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ على نتيجة السباق والاحتكام للفيديو.

وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة رجال توج نجم المنتخب الوطني مروان العمراوي بالميدالية الذهبية.

وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة ناشئين توج محمد طاهر علام بالميدالية الذهبية متقدمًا على شقيقه ومواطنه عمر طاهر علام التي احرز الفضية.
وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة سيدات فازت نبيلة حسن اسماعيل بالميدالية البرونزية.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.
ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.

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