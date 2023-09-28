خبير اقتصاد أمريكي: العالم سيندثر بسبب 5 رجال.. من هم؟

حذر أحد الخبراء من أن الحرب في أوكرانيا جعلت العالم يقترب من حدوث حرب نووية أكثر من أي وقت مضى، وذلك منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

يقول الخبير الاقتصادي والرياضي الأمريكي إريك وينشتاين إن معظم الناس ليسوا خائفين بما فيه الكفاية من الحرب النووية، لأننا جميعًا مشتتون للغاية بأحداث الحياة الحديثة سريعة الوتيرة.

وأضاف أن معظم الأشخاص لا يأخذون التهديد على محمل الجد بما فيه الكفاية، على الرغم من أن الخطر الحالي لنشوب صراع نووي يتراوح بين 1% و5%.

5 أشخاص رئيسيين

يوضح إريك، الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد قبل أن يدير ظهره للأوساط الأكاديمية، إن العالم الذي نعرفه معرض لخطر "المحو" من خلال خمسة أشخاص وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ والرئيس الأمريكي جو بايدن؛ والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي؛ والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الكوري كيم جونغ أون.

وأشار وينشتاين إلى أن أنه اقترح في عام 2019 عرض عام للقنبلة الاندماجية لأن معظم الأشخاص لم يدركوا حجم الدمار الذي يمكن أن تسببه الأسلحة الحديثة بحسب صحيفة ديلي ستار.

وأكد أن البشرية وصلت إلى نقطة تحول في منتصف الخمسينيات، عندما تعلمنا في غضون بضع سنوات كيفية التلاعب بأسرار الذرة وبنية الحمض النووي.

البشر معرضين للانقراض

وتابع وينشتاين: "هذه الابتكارات جعلت البشر معرضين للانقراض، بمجرد العبث بقوة لا نعرف كيفية السيطرة عليها".

ورغم أن ذلك أدى إلى بعض المخاوف القصيرة الأمد بشأن خطر الإبادة النووية، فإن أغلب الأشخاص في هذه الأيام سمحوا لأنفسهم بأن يتشتتوا بسبب الوتيرة المتسارعة للحياة اليومية "لا أحد ينتبه. وقال: "إننا نسير ونحن نيام نحو هرمجدون (نهاية العالم)".

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار”، أوضح إريك أن معظم الأشخاص ينظرون إلى الحرب في أوكرانيا على أنها شيء مثل مسلسل تلفزيوني وليس كتهديد بإنهاء العالم.

ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا أكثر فتكاً مما توحي به تقارير وسائل الإعلام، قائلًا: "لقد انهار نظام الحرب العالمية الثانية الآن، إن غزو روسيا لأوكرانيا لم يسبق له مثيل في القرن الحادي والعشرين، ولكنه سابق بشكل جيد للغاية في القرن العشرين. إننا نعيش الآن شيئًا يشبه أزمة الصواريخ الكوبية".