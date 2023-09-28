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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: “مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار الوزاري الخاص بالزي المدرسي هو قرار صادر منذ 1994، والهدف من التأكيد عليه الآن هو أنه تم رصد مدارس توجه الأهالي لشراء الزي المدرسي من أماكن معينة بأسعار عالية، وهناك مدارس كانت تغير الزي كل سنة، ما كان يشكل عبئا على الأهالي.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما في الأمر أنه تم توضيح مواصفات الزي المدرسي لكل مرحلة تعليمية والضوابط الخاصة به لتلتزم جميع المدارس ولضمان عدم حدوث أي متاجرة.

وبدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن جميع تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر. 

وخلال المؤتمر، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب، وهو عدد كبير جدا لا بد من الاستثمار فيه لأن الدولة حريصة على ذلك.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخالٍ من المشاكل.

وأشار إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا، مشددا على أن نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي.

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