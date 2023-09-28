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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صفعته وتعدت عليه بألفاظ خارجة.. تفاصيل جديدة حول خلاف لقاء سويدان وميدو عادل

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل

حالة من الضجة والجدل بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل فى مسرحية “سيد درويش”، بعد آخر عرض للمسرحية، بسبب ما حدث بينهم.

ضربته بالقلم على المسرح.. خلاف لقاء سويدان وميدو عادل يصل جهات التحقيق

تحدّثت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عن تفاصيل الخلاف بين لقاء سويدان وميدو عادل، والذى وصل جهات التحقيق.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، أنه مازالت هناك حالة من الضجة والجدل بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل فى مسرحية “سيد درويش”، بعد آخر عرض للمسرحية، حيث إنه بمجرد نزول الستارة على المسرح قام خلاف ومشادة كلامية بينهما، والتي انتهت بضرب لقاء سويدان بميدو عادل “بالقلم” أمام جميع الحاضرين على المسرح وأيضًا العاملين به.

تعدي حدوده بألفاظ خارجة


وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الفنانة لقاء سويدان بررت بعد ذلك سبب ضربها له، قائلة إنه تعدي حدوده بألفاظ خارجة، وبعدها انتشر كثير من التصريحات، وكل طرف استطاع تبرير مواقفه، ولكن اتضح أن الخلاف كان قبل ذلك، عندما قررت لقاء سويدان تقديم شكوى ضد ميدو عادل في شهر أغسطس الماضي، وقالت إنه قام باستفزازها.

شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

ونشرت الدكتورة سهير عبد القادر -رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الهمم- مقطع فيديو لأطفال المؤسسة وأولياء أمورهم، الذين حضروا العرض وشهدوا على واقعة لقاء سويدان وصفعها لـ ميدو عادل. 

 

 

وقال الأطفال وأولياء الأمور، في مقطع الفيديو، أنه بالمشهد الأخير من المسرحية نزل ميدو عادل للأطفال من ذوي الهمم، لأنه يعرفهم من خلال مؤسسة أولادنا، وأصطحبهم للصعود إلى خشبة المسرح، لكنهم تفاجئوا بنفور لقاء سويدان من الأطفال ورفضها لهم. 

وأضافوا: أنه بعد نشوب المشاجرة أسدل الستار سريعا، وتفاجئوا بصفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل، وضربها له بالقلم «صفعته»، ثم تعديها عليه بألفاظ غير لائقة، بحسب رواية الشهود. 

 

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل 
كانت كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون .. و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا».

وترددت أخبار غير معلومة المصدر، حول وقوع مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، في أخر عرض لمسرحية سيد درويش، بمسرح البالون. 

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