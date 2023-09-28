أخبار التعليم.. قرار عاجل من وزير التعليم للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة.. بدء مؤتمر الوزير بعد قليل|هل يعلن حجازي تأجيل الدراسة ؟

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023.. تصدر تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث جوجل، حيث يبحث طلاب التعليم الفني بنظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023 .

الصباغ: إقبال شديد على الجامعات التكنولوجية وعدد الطلاب الراغبين هذا العام 15 ألفًا

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل|هل يعلن حجازي تأجيل الدراسة ؟

تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمدينة نصر .

ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمره اليوم ، قراراته النهائية بشأن العام الدراسي الجديد.

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة خلال العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم يعلن قرارات عاجلة لطلاب الثانوية العامة قبل أيام من بدء الدراسة

بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للابنية التعليمية للاعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

وزير التعليم: استمرار نظام أعمال السنة والاختبارات الشهرية في العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وفد بريطاني يشيد بالإمكانيات التكنولوجية والفنية لجامعة القاهرة الدولية بـ6 أكتوبر

‏اصطحب المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، وفدا من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إيست لندن، وجامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة) للتعرف على الجامعة الجديدة التى أسستها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وشهد الجولة الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت.

رضا حجازي: الطلاب سيجدون “معلمين أحلامهم” في القنوات التعليمية هذا العام

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الاستعانة بأشهر المعلمين في مصر للتدريس في القنوات التعليمية.

بمشاركة أساتذة الجامعات| انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي السابع للأورام.. صور

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: “مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس”.

وزير التعليم : سنرفع شعار التربية الإيجابية في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأيضا تنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الأخصائيين على برامج التربية الإيجابية.