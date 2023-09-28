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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث عراقي: حريق الحمدانية جريمة مع سبق الإصرار.. فيديو

صدى البلد

علق مخلد حازم، الكاتب والباحث السياسي، على حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، والذي تسبب في وفاة عدد كبير من المواطنين.

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وقال حازم في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”،:" حريق الحمدانية جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف:" قاعة الأفراح لم تكن مبنية وفقا للضوابط القانونية، والمواد المستخدمة في البناء غير مطابقة للمواصفات".

وتابع مخلد حازم:" كل من أجاز بناء قاعة الأفراح في الحمدانية مشترك في هذه الجريمة، ويجب محاسبة المسؤولين في أسرع وقت، والكشف عن جميع المباني فورا وبسرعة".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرارا بتعويض الضحايا والمصابين جراء فاجعة القاعة الملكية في قضاء الحمدانية شرق الموصل.

وبدوره؛ ذكر محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن رئيس الوزراء امر بتعويض ضحايا الحريق بمبلغ 10 ملايين دينار للمتوفين وخمسة ملايين دينار للمصابين ".
 

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