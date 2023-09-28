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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل يكشف عن إجراء روسي صيني خطير بشأن الدولار

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على توقيع البنك المركزي ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية لمبادلة العملة.

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البنك المركزي ومصرف الإمارات يوقعان اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "في ظل الحرب الاقتصادية العالمية المشتعلة حاليا فإن القرارات التي اتخذت سواء من الفيدرالي الأمريكي أو من العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم تجعل سوق الصرف مضطربًا".

وأضاف: "القرارات التي اتخذت سواء من الفيدرالي الأمريكي أو من العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم تجعل أيضا هناك معوقات فيما يتعلق بحركة تداول الدولار على وجه التحديد".

وأشار: "نرى في إطار الخطوات العقابية التي تتخذها أمريكا سواء في وجه روسيا أو الصين أن روسيا والصين تقودان حربا عالمية أخرى في مواجهة أمريكا لوضع الدولار جانبا بعيدًا عن التعاملات بين الدول فيما بينها البعض".

وأوضح: "الدول النامية تسعى لأن تيسر من حركة تعاملاتها الاقتصادية فيما بينها"، لافتا: "العديد من دول العالم أصبحت تبرم اتفاقيات اقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية".

هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة البنك المركزي البنك المركزي المصري

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