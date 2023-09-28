استخراج بطاقة مستعجل أون لاين 2023 .. الخطوات والرسوم

يعد موضوع استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مستعجل أمرا يشكل أهمية بالغة لكثير من الأشخاص الذين بحاجة لاستخدامها بشكل فوري، ويبحث المواطنون عبر محركات البحث «جوجل» عن طريقة استخراج بطاقة شخصية مستعجل أونلاين.

وفي ضوء قرارات وزارة الداخلية مؤخراً لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت وبدون مجهود، بداية من الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي عبر الماكينات الإلكترونية الموجودة داخل بمقر السجل المدني بعد سداد قيمتها داخل الماكينة، بدون تدخل عنصر بشري، كما قام السجل المدني التابع لوزارة الداخلية بتنظيم قوافل من العامين بالسجل إلى المناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة في القاهرة وعدد كبير من المحافظات لاستخراج بطاقة الرقم القومي وغيرها من المستندات دون الذهاب إلى السجل.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومى أون لاين خلال ساعتين

تتم عملية استخراج بطاقة الرقم القومي عبر عدة خطوات بشكل سلس وبسيط يوفر الوقت والمجهود ويمنع الزحام على السجلات المدنية كما كان يحدث في السابق.

وفيما يلي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مستعجل:

1) الدخول على موقع السجل المدني الخاص بالسجل المدني.

2) تسجيل البيانات الخاصة بطالب الخدمة لاستكمال تجديد بطاقة الرقم القومي.

3) اختر طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية سواء عبر الدفع الإلكتروني أو النقدي عند الاستلام.

4) الضغط على كلمة «الموافقة» التي تظهر على الشاشة للاستمرار في تنفيذ الخدمة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2023

وضعت وزارة الداخلية شروطا لإصدار بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد أو القيد العائلي وغيرها من المستندات عبر الإنترنت، على أن يكون المستند المطلوب استخراجه إلكترونيا مطابقا للبيانات المسجلة في مكاتب السجل المدني مثل:

- الحالة الاجتماعية.

- محل الإقامة والمهنية.

- عدم المطالبة بتغيير تلك البيانات.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم 2023

كشفت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم 15340 وهو الخط الساخن يقوم من خلاله طالب الخدمة بالاتصال عليه لـ استخراج بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن على العنوان الذي يتم تحديده خلال المكالمة.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية عن مناطق استخراج بطاقة الرقم القومي ويحصل المواطن على البطاقة في وقت قصير لا يزيد عن ساعتين من خلال هذه الأماكن بالقاهرة:

- مول سيتي ستارز في مدينة نصر.

- مول مكسيم في التجمع الخامس.

- سيتي سنتر كارفور في المعادي.

- دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة.

- مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

- ميناء القاهرة الجوى.

- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة في يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

وتعد خدمة بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت «أونلاين»، من الخدمات السريعة التي أتاحتها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، للتيسير والتسهيل على المواطنين، فبدلا من الذهاب إلى أحد مقرات الأحوال المدنية أو السجل المدني، والتكدس في الطوابير، يمكن استخراج البطاقة من المنزل ومن أي مكان.