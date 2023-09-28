الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إعداد خريجين في مجالات الرقمنة | قنديل : نطوّر برامج تواكب العصر

الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إعداد خريجين في مجالات الرقمنة

السيد قنديل : الجامعات تعمل على تطوير برامجها لتلبي متطلبات الرقمنة وتطورات العصر

عميد حاسبات حلوان: الذكاء الاصطناعي والرقمنة لغة العصر ونعمل على إعداد خريجين يلبون ذلك

قال الرئيس السيسي، خلال حديثه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر إنه يعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت بكل قطاعات الدولة.

وأوضح السيسي، أن فرص عمل الشباب الذين يلتحقون بكلية الآداب والحقوق غير كافية، والجميع يعرف هذه المعلومة منذ نحو 15 عامًا، متابعًا: «إحنا كدولة عملنا إيه علشان نقنع ولادنا وبناتنا وأسرهم أنهم ما يستهدفوش الشهادة بس، وكإنه بيخلص ذمته من ابنه ويقوله أنا علمتك».

وتابع رئيس الجمهورية: «إحنا كلنا عارفين إنه في كتير من التخصصات يتمّ تدريسها وتستوعب حجم كبير من أبناء الثانوية، لكنها فرص العمل بها منعدمة أو محدودة، وفي نفس الوقت سوق العمل ينتظر مئات الآلاف ممن يعملون في مجال الرقمنة داخل مصر وخارجها».

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حول جهود الجامعات نحو الرقمنة و اعداد خريجين يلبو احتياجات سوق العمل و متطلبات العصر ، ان الجامعات المصرية اعدت خطة لاعداد و تاهيل الطلاب بمهارات مختلفة تلبي ما يتطلبه سوق العمل كما ان كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية قامت بتطوير برامج جديدة تلبي متطلبات الرقمنة لزيادة اعداد الخريجين القادرين علي تلبية متطلبات العصر الحديث .

وتابع الدكتور السيد قنديل الجامعات تعمل على تحقيق هذا التطور من خلال تقديم الأنظمة الجديدة ووضع رؤية التطوير في مجالات الرقمنة و الذكاء الاصطناعي .

وكشف الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ان الجامعة قررت تبني الأنظمة التي يبتكرها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي نحو الرقمنة و الابتكارات التكنولوجية ، وتجربتها وتطويرها وتسويقها في مرحلة لاحقة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالجامعة في مجال التحول الرقمي، و العمل نحو إعداد خريجين يعملون في مجالات الرقمنة يلبون متطلبات سوق العمل .

وتابع عميد حاسبات حلوان أن ذلك من خلال تكوين فرق عمل بشكل احترافي وبدعم من الجامعة، وإعادة النظر في الخطة الخمسية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للجامعة، لنصبح جامعة جيل رابع.

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى أن هذا تأكيد من رئيس الجامعة على أهمية الوقوف على الدور الطبيعي للذكاء الاصطناعي، وتابع أن ذلك سيتم ذلك من خلال تدريب الطلاب وعقد الاجتماعات الدورية، واستغلال معامل الجامعة بدعم كامل منها لنصل في نهاية العام الدراسي إلى اكتمال منظومة التحول الرقمي، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي ودعمه بالكلية.

وأكد أن الكلية ستعمل على تحقيق هذا التطور من خلال تقديم الأنظمة الجديدة ووضع رؤية لتطوير الجامعة في هذا المجال، وإطلاق تطبيقات جديدة لنتحول من مستوردين إلى مصدرين، حيث تتفرد الكلية بعدد من البرامج وقامت بتغيير البنية التحتية بالكامل.