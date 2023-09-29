أفخم سيارة فان كهربائية "DENZA D9" .. اعرف سعرها

كشفت علامة DENZA الصينية عن أحدث إصداراتها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وهي النسخة D9 والتي تنتمي إلى الطرازات الفاخرة، مع اطلالة الفان، والتي تتسم بمساحة عائلية واسعة، إلى جانب باقة من التقنيات القوية واللمسات العصرية والتي توحي بالفخامة.

DENZA D9

القدرات الفنية للسيارة DENZA D9

تستمد السيارة DENZA D9 قوتها من محرك كهربائي بقوة 230 كيلووات اي ما يعادل 312 حصانا، أو 374 حصانا، بينما تتوافر بقدرات الدفع الهجين عبر محرك PLUG IN يستطيع أن ينتج 300 كيلووات اي ما يعادل 407 أحصنة، بينما تتمتع السيارة ببطارية سعة 160 كيلووات/ساعة، ومدى للسير يبلغ 600 كيلومتر.

DENZA D9

تتمتع السيارة DENZA D9 بالعديد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء أوتوماتيكي ومتعدد المناطق مع خاصية التحكم الالكتروني بالمناخ، ثلاجة صغيرة للمشروبات الباردة، طاولة لتناول الطعام او لاستخدام الاجهزة، مقاعد تتسم بالفخامة من الجلد الفاخر.

DENZA D9

وتأتي مقاعد السيارة بخاصية التدليك والتحكم الكهربائي في اوضاع الجلوس، مع نظام صوتي ترفيهي مميز من طراز فاخر، وشاشات عرض الوسائط المتعددة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف مميزة، مع ملامح خارجية تتسم بالقوة والشراسة عبر مصابيح حادة، وشبكة هوائية متعددة المقاطع، وجنوط رياضية.

DENZA D9

وتضم السيارة DENZA D9 سبولير خلفي اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى زجاج معتم، وعواكس ضوئية، مع بعض اللمسات الخارجية البارزة والغائرة، ومجموعة من حساسات الحركة، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 5.25 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 3.1 متر.

DENZA D9

أسعار السيارة DENZA D9

تتراوح أسعار السيارة الفاخرة DENZA D9 للاصدارات الهجينة بين 49.300 دولار و65.600 دولار، بينما تقدم الطرازات الكهربائية بسعر يبدأ من 57.500 دولار حتى 67.800 دولار.