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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

20 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ JMC النصف نقل |صور

JMC
JMC

تعد السيارة JMC فئة الـ"بيك اب" من اشهر سيارات النقل المقدمة في السوق المصري، والتي يتم طرحها في السوق المحلي عبر 3 فئات من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 474.900 جنيه.

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حيث شهدت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه السيارة، زيادة رسمية خلال الايام القليلة الماضية قدرها 20 الف جنيه، ليصل السعر الرسمي للسيارة للفئة عالية التجهيزات إلى 519.900 جنيه.

JMC

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة JMC النصف نقل في السوق المصري بعد الزيادة الاخيرة وابرز مواصفاتها الفنية.

 

تعمل السيارة JMC بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 2771 CC، يستطيع أن يولد قوة اجمالية قدرها 57 حصان، و 172/2000 نيوتن. متر من عزم الدوران، بينما تعتمد على قدرات الدفع الخلفي للعجلات، مستخدمة ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات.

 

الابعاد الخارجية للسيارة 

 

  • الطول الكلي 5012 مم.
  • الارتفاع الكلي 1645 مم.
  • العرض الكلي 1690 مم.
  • قاعدة العجلات 3025 مم.
  • الارتفاع عن الأرض 185 مم.
  • وزن السيارة فارغة 1497 كجم.
  • الوزن الإجمالي للسيارة 2485 كجم.
JMC

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارة JMC النصف نقل في مصر 

 

الفئة الاولى JMC " شاسيه بدون تكيف" بسعر 474.9 ألف جنيه بدلًا من 454.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية JMC "صندوق بدون تكيف" بسعر 484.9 ألف جنيه بدلًا من 464.9 ألف جنيه.

الفئة الثالثة JMC "صندوق مكيفه" بسعر 519.9 ألف جنيه بدلًا من 499.9 ألف جنيه.

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