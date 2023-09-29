أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل إبادة ثلاث دبابات إسرائيلية استهدفت ضرب الإسماعيلية

روى الرقيب أول عز الدين أبو طالب علي عاشور، أحد أبطال حرب أكتوبر، كواليس وتفاصيل إبادة ثلاث دبابات إسرائيلية استهدفت ضرب الإسماعيلية.

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، إن العملية الثانية التي نفذتها سريته كانت تتمثل في تحركهم من معسكر الجلاء في يوم 20 أكتوبر، لافتاً إلى أن السرية الثانية والثالثة طلعت على جبل مريم، والسرية الأولى طلعت على جبل حنيده وهو متواجد على خط القناة.

وأضاف :" في تمام الساعة الحادية عشر ليلاً صدرت تعليمات للسرية الأولى بوجود ثلاث دبابات إسرائيلية سوف يمرون من منطقة معينة للصعود إلى جبل حنيدة لضرب مدينة الإسماعيلية".

وتابع عز الدين أبو طالب:" طلعت أنا برفقة 6أفرادو2 ضباط إلى كمين حوالي 2 كيلومتر، وقد جاءت الثلاث دبابات الساعة 3 ليلاً، وقد قمنا بتدميرهم وتدمير كل القوة التي معهم، ورجعنا مرة أخرى إلى مكان السرية في تمام الساعة الخامسة صباحًا، حيث انضممنا إلى السرية بعد تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية بكامل قوتهم، وكان يوجد بكل دبابة 6 أفراد، وقد عدنا بنفس أعدادنا لم يصاب أو يستشهد أحد فينا.