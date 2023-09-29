رئيس الوزراء الروسي: نخطط لاستخدام الروبل على نطاق أوسع عالميًا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس /الخميس/، إن روسيا تطمح إلى جعل الروبل يستخدم على نطاق أوسع في الاقتصاد العالمي، وخاصة من خلال التسويات بالعملات الوطنية.



وأضاف ميشوستين ــ في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية ــ " نعتزم تسريع الانتقال إلى استخدام أوسع للروبل ونقوم بتوسيع شبكة حسابات المراسلة المباشرة بين البنوك الروسية والدول الصديقة بالعملات الوطنية، بالإضافة إلى قائمة عملات الدول الصديقة المتداولة في بورصة موسكو".



وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف قد قال، في وقت سابق، إن حصة الروبل واليوان الصيني في التسويات التجارية بين روسيا والصين وصلت إلى 90%.



وقال ريشيتنيكوف: "إن تجارتنا بالعملات الوطنية تبلغ الآن 90% وكانت حصة الروبل الروسي 4%، والآن 20%".. مشيرا إلى أن التركيز على اليوان في التجارة أمر لا مفر منه استنادا إلى حجم الاقتصاد الصيني وقابلية تحويل العملة.



كما تتوقع روسيا أن يعود المستثمرون الأجانب إلى السوق الروسية بعد أن دفعتهم حكوماتهم إلى المغادرة، وفقًا لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.