شركات التأمين سددت 8.2 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال الربع الثاني من2023

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين سددت لعملائها تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.

وأظهر أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 ،أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال سجلت 5.1مليار جنيه.

ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

