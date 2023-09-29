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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين سددت 8.2 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال الربع الثاني من2023

تعويضات تأمينية
تعويضات تأمينية

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين سددت لعملائها تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.

وأظهر أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 ،أن  إجمالي قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه.

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هيئة الرقابة المالية: مواكبة شركات التأمين للتطورات التكنولوجية أصبحت ضرورة

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شركات التأمين تسدد 15.8 مليار جنيه تعويضات 6 أشهر

 وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال سجلت 5.1مليار جنيه.

ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
 

التامين شركات التأمين التعويضات التأمينية الرقابة المالية تأمينات

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