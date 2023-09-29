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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1380 مواطن بدمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، خلال يومى الأربعاء والخميس  من هذا الأسبوع وذلك ضمن خطة شهر سبتمبر ، حيث تردد عليها ١٣٨٠ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٤ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٩٨ تحليل معملى و فحص ١١ حالة بالأشعة و ٣٨حالة أخرى بالسونار..

دمياط التخصصات الطبيه الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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