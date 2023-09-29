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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نصائح لعلاج التهاب جدار المعدة.

وكتب استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن علاج التهاب جدار المعدة، يتمثل في ما يلي: 

-  تناول 5-6 وجبات صغيرة في اليوم.

-  تجنّب تناول الأطعمة التي قد تُسبب تهيّج المعدة، مثل الطعام المُتبّل، والطعام شديد الحموضة مثل؛ الحمضيات والطماطم، مع الحرص على تجنّب الطعام المقلي أو الغنيّ بالدّهون، وتجنّب تناول الشوكلاته وشرْب القهوة والشاي.

- التخفيف من الضغط والإجهاد النفسي.

-  الاستعاضة عن مضادات الالتهاب اللاستيرويدية بأدوية أخرى مُسكنة للألم بعد موافقة الطبيب المختص على ذلك.

-   الإكثار من شرْب الماء.

-   استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي أوميغا-3.

-   العلاجات الدوائية: نذكر من العلاجات الدوائية التي تُستخدم لعلاج التهاب جدار المعدة ما يأتي: استخدام المضادات الحيوية التي تُعالج جرثومة المعدة، وتستمر مدّة العلاج عادةً من 10-14 يوماً، مثل الكلاريثروميسين ، والميترونيدازول .

-   استخدام مثبطات مضخّة البروتون ، مثل أوميبرازول ولانسوبرازول استخدام مضادات مستقبلات الهستامين2 .

-  استخدام مضادات الحموضة. اللجوء إلى عوامل التغليف مثل؛ ميزوبروستول .

التهاب جدار المعدة التهاب المعدة القهوة والشاي

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