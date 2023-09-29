هيئة الأوقاف تواصل تحقيق إنجازاتها.. 12.2 % زيادة في إيرادات شهر سبتمبر

تواصل هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في مجال تعظيم إيرادات وأرباح وعوائد الوقف، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٩/ ٢٠٢٣م حتى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره فقط: (مائة وثمانون مليونًا ومائة وثلاثون ألف جنيه)، بزيادة قدرها (١٩,٦٣٩,٩٩٣) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٣٨,٨٥٧,١٩٣) جنيهًا، بنسبة قدرها (٢٧.٥%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.



وقالت الوزارة في بيان لها : في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره فقط: (خمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، بزيادة قدرها (٨٧,٥١٩,٥٧٠) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٩.٧%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م وبزيادة قدرها (١٦٧,٩٨٩,٥٠٤) جنيهًا، بنسبة قدرها (٤٦.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.

