إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن العاصفة إلياس كابوس جديد يجتاح اليونان، يتسبب في فيضانات بعد أسبوعين من إنتهاء هجوم إعصار دانيال على اليونان ثم ليبيا ثم بقاياه في مصر، هاجمت اليونان العاصفة إلياس كي تبدأ فصلا جديدا من الخسائر والضحايا.

تسبب إعصار دانيال في آثار خطيرة على السواحل اليونانية والليبية، وتأثرت منطقة بالاماس الواقعة وسط اليونان بشدة بإعصار دانيال.

وكانت هذه المنطقة تلقت أكبر كمية من الأمطار، لتخصص هيئة التنسيق في البلدية، نقاط تجميع للسكان في حالة حدوث فيضانات.

حتى جاءت لليونان أمس الخميس العاصفة إلياس، وتسببت في سقوط كميات غزيرة من الأمطار عليها بداية من ساعات متأخرة من مساء الأربعاء.

حتى غرقت بعض القرى والطرق، كما أُجبرت المدارس على الإغلاق في عدة بلديات، وقام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بحشد خدمات الطوارئ الحكومية والأفراد العسكريين لتعزيز الدفاعات في مناطق بما في ذلك منطقة ثيسالي الشمالية.

وكانت خدمة الإطفاء اليونانية قد نقلت أكثر من 3000 شخص إلى مواقع أكثر أمانًا منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد تدهور حالة الطقس.

واجتاحت العاصفة إلياس الطرق وحطمت الجسور وأغرقت آلاف المنازل، كما تسببت في فيضانات واسعة في مدينة فولوس بوسط البلاد، وتركت المئات عالقين في القرى الجبلية المجاورة.

لكن السلطات اليوناية أكدت أن خدمة الإطفاء نفذت عمليات إنقاذ وإجلاء متعددة، موضحة أن رجال الإنقاذ يبحثون في منطقة جبلية عن شخصين بعدما فُقدت طائرة هليكوبتر خاصة كانت تحلق في الطقس السيئ.

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