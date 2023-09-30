خصم 15% للصحفيين على الأدوات المدرسية في مكتبات برناسوس الكبرى

نجحت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى يوسف عضو المجلس فى توقيع اتفاق جديد لتوفير الأدوات المكتبية، والمدرسية للزملاء الصحفيين بموجب كارنيه النقابة، وذلك نظرًا للطلب المتزايد على خصومات المستلزمات المدرسية فى مناطق مختلفة، ومحافظات متنوعة.

خصم 15% على كل الأدوات المعروضة

اُتفق مع مكتبات برناسوس الكبرى علي حصول الزملاء الصحفيين على خصم 15% على كل الأدوات المعروضة لديهم، التى تتواجد فروعها فى عدد كبير من مناطق الجمهورية سواء فى وسط البلد، أو المهندسين، أو مدينة 6 أكتوبر، ومدينة نصر، والعاصمة الإدارية الجديدة، والإسكندرية، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وأسيوط، وأسيوط الجديدة.