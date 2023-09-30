الفريدو و زهايمر.. أول تعليق من إلهام شاهين على تصدر المسلسل الترند

اهتم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، بأخبار مسلسل الفريدو، الأمر ساهم بصورة كبيرة في تصدر المسلسل محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.



فيما بدأ عرضت الحلقة الأولى من مسلسل الفريدو، منذ خمسة أيام، العمل الفني الذي يتناول أحداث اجتماعية ومرض الزهايمر، من بطولة الفنانة إلهام شاهين، والمطرب أحمد فهمي، وشهدت الحلقة ظهور صوت العالم مصطفى محمود.

مسلسل الفريدو يناقش معاناه مرضى الزهايمر

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الجمعة، تحدث الفنانة الهام شاهين، عن تفاصيل تصدر مسلسل الفريدو الترند على محرك البحث جوجل، مؤكدة أن مسلسل الفريدو يناقش معاناه مرضى الزهايمر.



الفنانة الهام شاهين، أشارت إلى أنها تبحث عن أدوار غير عادية، وهذه الفكرة والشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر.

هدفي تقديم كل ما هو جديد للجمهور

واكملت الفنانة الهام شاهين، أنها تبحث عن موضوعات غير تقليدية، وليست مكررة، وفيها جانب اجتماعي مهم، وهذا دائما هدفي تقديم كل ما هو جديد للجمهور.



ووجهت الهام شاهين، رسالة للمواطنين، قائلا :"عاملوا امهاتكم وكأنهن أطفال".

