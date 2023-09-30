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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير عن احتفالية كهربا وإمام عاشور: مبحبهاش

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقفه من احتفالية لاعبا الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور خلال مباراة سان جورج الإثيوبي مساء الجمعة. 

وقال شوبير خلال تصريحاته في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس إن، كهربا وإمام عاشور صنعوا حالة داخل الأهلي فهم يبدو أنهم توأم، وهذا الثنائي يصنع كرة جيدة. 

وأضاف شوبير عند حديثه عن احتفال كهربا وإمام: على الرغم من اني مبحبش الاحتفال ده بس يعتبر هو احتفال اليوم. 

ومنح شوبير مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لاعب اليوم بعد تسجيله سوبر هاتريك خلال مباراة فريقه في الكونفدرالية. 

واعتبر شوبير تصدي أحمد الشناوي لاعب بيراميدز خلال لقاء اليوم في الكونفدرالية الافريقية أفضل تصدي خلال مباريات الجمعة. 

اكتسح فريق الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة الإياب ضمن منافسات  دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات. 

أحرز رباعية النادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي محمد مجدي أفشة هدفين وكهربا ثنائية.  

https://fb.watch/nn4qPgzdYq/?mibextid=Nif5oz

 

أحمد الشناوي احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير الكونفدرالية الإفريقية سان جورج الإثيوبي

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