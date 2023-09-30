بركات: أحمد عبد القادر هيشد على نفسه بسبب سياسة كولر

أكد محمد بركات، أن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي سيتألق خلال الفترة المقبلة.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عبد القادر هيشد على نفسه الفترة اللي جاية في ظل سياسة التدوير اللي بيعتمد عليها كولر".



واختتم: "مارسيل كولر بيمنح الفرصة لكل اللاعيبة ولذلك الكل عايز يتألق".

اكتسح فريق الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة الإياب ضمن منافسات دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات.

أحرز رباعية النادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي محمد مجدي أفشة هدفين وكهربا ثنائية.