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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: إمام عاشور سوبر.. بيعمل كل حاجة صح

صدى البلد

أثنى رمضان السيد نجم الأهلي السابق، على إمام عاشور لاعب فريق الأهلي.


قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور أفضل لاعبي الأهلي في آخر 4 مباريات، بمختلف المسابقات". 


وأضاف: "إمام عاشور صفقة سوبر وبيعمل كل حاجة صح في الكورة". 


وواصل: "مركز مروان عطية في الأهلي أصبح مهددا بسبب كوكا". 


واختتم: "محمد مجدي أفشة  عاد من جديد إلى مستواه الفني المميز"

 

اكتسح فريق الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة الإياب ضمن منافسات  دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات. 

أحرز رباعية النادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي محمد مجدي أفشة هدفين وكهربا ثنائية.  

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