أمريكا والهند تبحثان فرص تعميق التعاون العسكري بين البلدين

بحثت الولايات المتحدة والهند فرص تعميق التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك توسيع التعاون الصناعي الدفاعي والإنتاج المشترك للمواد الدفاعية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".



وذكرت "الدفاع الأمريكية" - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي، كما ناقشا سبل تبسيط الإجراءات اللوجستية لتعزيز التعاون التشغيلي ومواصلة تنفيذ اتفاقية "النظام البيئي الأمريكي - الهندي لتسريع الدفاع"، والمشار إليه بـ "اندوس - اكس".