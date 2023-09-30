بعد واقعة موظفة الكلية.. انتظام اليوم الأول من العام الدراسى الجديد بآثار القاهرة

انتظمت الدراسة، خلال اليوم الأول بالعام الدراسى الجديد ، بشكل طبيعى بكلية الآثار جامعة القاهرة ، وذلك بعد حادث مصرع موظفة الكلية على يد زميلها خلال الايام الماضية .

كما توافد عدد كبير من الطلاب ، على محاضرات اليوم الأول من العام الدراسى بشكل طبيعى مع اكتمال عدد الطلاب داخل المدرجات .



جديد بالذكر ، طالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

‎وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة.