بالاستيلاء على إقليم كاراباخ .. رئيس أذربيجان يثأر لوالده من الأرمن | تقرير

أطلق الرئيس الأذربيجاني خطة عسكرية سريعة، استغرق إعدادها أشهراً، من شأنها أن تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية وتنتقم من الهزيمة المخزية التي تعرض لها والده قبل حوالي 30 عاماً.

ظل الرئيس إلهام علييف في السلطة لمدة عقدين من الزمن، ومع حرب ناجحة بالفعل تحت حزامه، تحدث كثيرًا عن إعادة جيب ناجورنو كاراباخ الجبلي إلى السيطرة الكاملة لأذربيجان بعد أن انفصل سكانها من العرق الأرمني عن حكم باكو في أوائل التسعينيات.

وقال إيلين سليمانوف سفير أذربيجان لدى بريطانيا لرويترز إن مجموعة من العوامل أقنعت الآن علييف (61 عاما) بأن الوقت مناسب.

وقال سليمانوف: 'التاريخ يتناوب ويتعرج'. 'لم نتمكن من القيام بذلك في وقت مبكر وربما لن تكون فكرة جيدة أن نفعل ذلك لاحقًا.'

وقال سليمانوف، الذي عمل سابقا في مكتب علييف، إن 'النجوم اصطفت لأسباب معينة والرئيس علييف رأى الاصطفاف'.

ومن بين هذه 'النجوم' كان عجز أو عدم رغبة روسيا أو الغرب أو أرمينيا في التدخل لحماية ناجورنو كاراباخ. كان لدى الجيب الذي يتمتع بالحكم الذاتي 10000 مقاتل تحت تصرفه وفقًا لأذربيجان، التي كان جيشها - الذي يقدر الخبراء الغربيون قوامه بأكثر من 120 ألف جندي - يبدو قزمًا.

وفي محادثات مع رويترز أكد مسؤولان كبيران ومصدر عمل مع علييف أن قرار استعادة المنطقة الانفصالية تبلور على مدى أشهر مع تغير الحقائق الدبلوماسية.

وقالوا إن الأمر كان أيضًا أمرًا شخصيًا للغاية بالنسبة للرئيس.

وفي حديثه إلى شعب أذربيجان بعد يوم من دخول قواته، قال علييف إنه أمر جنوده بعدم إيذاء المدنيين. وقالت باكو لاحقًا إن 192 من جنودها قتلوا في العملية التي تلت ذلك؛ أرمن كاراباخ أنهم فقدوا أكثر من 200 شخص.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء بتعليقات لوسائل الإعلام، إن 'الرئيس علييف يكمل شيئا لم يتمكن والده من القيام به لأنه نفد الوقت'.

وخففت تصرفات علييف قبضة روسيا المستمرة منذ عقود على منطقة جنوب القوقاز ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تتقاطع فيها خطوط أنابيب النفط والغاز وتقع بين البحر الأسود وبحر قزوين وتحدها إيران وتركيا وروسيا.

وفي ثلاث مقابلات، واحدة قبل العملية العسكرية واثنتان بعدها، قال مستشار علييف للسياسة الخارجية حكمت حاجييف إن صبر باكو على الوضع الراهن قد نفد.

وقبل أقل من أسبوعين من اجتياح القوات الأذربيجانية لمنطقة كاراباخ، قال حاجييف لرويترز إن باكو لا تسعى إلى تحقيق أي أهداف عسكرية 'في هذه المرحلة' لكنها تظل يقظة. وأضاف أنها لا تستطيع قبول ما أسماه 'المنطقة الرمادية' مع وجود قوات الأمن المسلحة في كاراباخ، والتي شبهها بالمافيا، على الأراضي الأذربيجانية.

وتم حل قوة دفاع كاراباخ منذ ذلك الحين بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، لكنها رفضت الانتقادات الأذربيجانية في الماضي، ووصفت نفسها بأنها قوة قتالية شرعية.

وفي يوم العملية العسكرية، وبعد تراجع القتال، أدرج حاجييف ما أسماه 'العناصر المثيرة' التي دفعت باكو إلى اللجوء إلى العمل العسكري، مشيرًا إلى انفجار لغم أرضي أدى إلى مقتل اثنين من المدنيين الأذربيجانيين في وقت سابق من ذلك اليوم في جزء من كاراباخ الذي تمت استعادته في عام 2020. حرب.

وقال حاجييف 'هذا يكفي'.

وأشار علييف أيضًا إلى الهجوم باللغم وحادث مماثل أدى إلى مقتل أربعة آخرين. ووصف أرمن كاراباخ هذه التأكيدات بأنها 'كذبة مطلقة'. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما حدث.

وفي هذا الحدث، وقفت روسيا، التي لديها قوات حفظ سلام على الأرض ولكنها مشغولة بحربها في أوكرانيا، جانباً.

وقال حاجييف إن أذربيجان أعطت الروس 'إخطارا مسبقا' قبل بدء العملية.

ولم يستجب نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا المجاورة، التي خاضت مرتين حروبا كبيرة بسبب كاراباخ، لدعوات السياسيين المعارضين للتدخل، وقال إن بلاده بحاجة إلى أن تكون 'خالية من الصراع' من أجل استقلالها.

ولم يكتف الغرب ـ الذي حاول الوساطة في السابق ـ إلا بحث علييف على وقف عمليته، ولكنه قوبل بالتجاهل على النحو الواجب.

ومضى باشينيان في انتقاد روسيا بشدة لعدم قيامها بما يكفي لتجنب الأزمة. وفي مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي، نفى الكرملين أن قوات حفظ السلام التابعة له كان ينبغي أن تتدخل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه يرتكب 'خطأ فادحا' واتهمته بمحاولة تدمير علاقات أرمينيا مع موسكو المستمرة منذ قرون.

كانت المشكلة تختمر منذ أشهر.

ومع انشغال روسيا في أوكرانيا، بدا أن علييف يستشعر وجود فرصة سانحة.

وفي ديسمبر من العام الماضي، بدأ المواطنون الأذربيجانيون، الذين يصفون أنفسهم بأنهم دعاة حماية البيئة غير راضين عن التعدين غير القانوني، بإغلاق ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط كاراباخ بأرمينيا.

وقال مسؤولون في كاراباخ في ذلك الوقت إن المتظاهرين كانوا واجهة وكان من بينهم مسؤولون أذربيجانيون. ونفت باكو هذا الاتهام.

وعلى ما يبدو، فإن قوات حفظ السلام الروسية المسلحة، التي كانت مترددة في المخاطرة بالتصعيد، لم تتحرك لإزالة المتظاهرين بالقوة.

وفي يونيو، أغلقت أذربيجان الممر، بسبب حادث إطلاق نار، وأوقفت وسائل النقل بما في ذلك مرور المساعدات الإنسانية. وسمحت فقط بخروج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم طبيًا، وهي خطوة أدت إلى تفاقم نقص الغذاء والدواء في كاراباخ.

وكان حرس الحدود المسلحون يحرسون نقطة تفتيش قريبة من قاعدة لقوات حفظ السلام الروسية، الذين لم يتدخلوا مرة أخرى. وتجاهلت باكو دعوات واشنطن وموسكو لفتح الطريق، مشيرة إلى مخاطر تهريب الأسلحة.

في مايو، وفي محاولة لدفع مفاوضات السلام، قدم رئيس الوزراء الأرميني باشينيان ما بدا وكأنه عرض اختراق: كانت أرمينيا مستعدة للاعتراف بكاراباخ كجزء من أذربيجان، إذا ضمنت باكو أمن سكانها من العرق الأرمني.

ويبدو أن علييف استغل ما اعتبره اعترافاً بالواقع طال انتظاره كدليل على الضعف. ووصف المصدر الذي عمل مع علييف هذا التحول بأنه 'مهم للغاية'.

وقال علييف للأذربيجانيين في خطاب النصر الذي ألقاه الأسبوع الماضي: 'بعد أن اعترفت أرمينيا بكاراباخ كجزء لا يتجزأ من أذربيجان، ما هو الوضع الذي يمكن أن يتمتع به النظام الإجرامي الذي كان صاحب القرار في كاراباخ منذ 30 عامًا؟'.

وفي اليوم نفسه، اتهمت وزارة الخارجية الروسية باشينيان بزرع بذور زوال كاراباخ كمنطقة عرقية أرمنية من خلال الاعتراف بأنها جزء من أذربيجان. وأضافت أن ذلك غيّر 'الوضع' بالنسبة لوحدة حفظ السلام الروسية.

عمل غير منتهي

وقد أفلتت كاراباخ من قبضة أذربيجان في ظل الفوضى التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفييتي. وفي الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1988 و1994، قُتل نحو 30 ألف شخص ونزح أكثر من مليون، أكثر من نصفهم من الأذربيجانيين.

واضطر والد علييف، الرئيس حيدر علييف آنذاك، إلى الموافقة على وقف إطلاق النار الذي عزز انتصار أرمينيا.

ووقع إلهام، الذي خلف حيدر بعد وفاته في عام 2003، اتفاقا نفطيا مع كونسورتيوم تقوده شركة بريتيش بتروليوم بعد عام، أعطى أذربيجان أموالا للبدء في بناء جيش حديث.

وفي الآونة الأخيرة، استفادت أذربيجان مالياً من قرار الغرب بخفض مشترياته من الطاقة من روسيا. ووافقت المفوضية الأوروبية العام الماضي على مضاعفة وارداتها من الغاز الطبيعي الأذربيجاني بحلول عام 2027.

لسنوات، كان تحالف موسكو واتفاقها الدفاعي مع أرمينيا - حيث تمتلك منشآت عسكرية - يمنع باكو من استخدام القوة حتى عندما باعت روسيا أسلحة لكلا الجانبين.

لكن علاقات موسكو مع أرمينيا بدأت تتدهور في عام 2018 عندما قاد باشينيان، الصحفي السابق، احتجاجات في الشوارع أوصلته إلى السلطة على حساب سلسلة طويلة من القادة الأرمن الموالين لروسيا.

ومع تكثيف حملة إصلاح الجيش الأذربيجاني وتحديثه، كانت أرمينيا تنتقل من أزمة إلى أزمة.

ونظرًا لعدم وجود حب مفقود بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وباشينيان، الذي تحدث لصالح العلاقات مع الغرب، جس علييف الأجواء. وفي عام 2020، شن حربًا استمرت 44 يومًا وانتصر فيها جيشه بمساعدة طائرات تركية بدون طيار متقدمة، واستعاد جزءًا كبيرًا من كاراباخ.

وتوسطت روسيا في وقف إطلاق النار الذي بدا وكأنه انتصار لموسكو، مما سمح لها بنشر ما يقرب من 2000 جندي حفظ سلام روسي في كاراباخ. وقد أعطتها هذه الخطوة بصمة عسكرية في أذربيجان، وهي منطقة عازلة واضحة ضد أي عمل عسكري أذربيجاني آخر.

ثم أدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى تغيير المعادلة مرة أخرى، مما دفع موسكو إلى حرب استنزاف مع كييف.

ضباب في الهواء

في صباح يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، سمع سكان ستيباناكيرت، عاصمة كاراباخ والمعروفة باسم خانكندي في أذربيجان، إطلاق نار مدفعي عالي ومتكرر مع تصاعد الضباب في الهواء.

وقد بدأت ما وصفها علييف بعملية مكافحة الإرهاب، حيث قامت القوات البرية المدعومة بطائرات بدون طيار والمدفعية باجتياح الخطوط الدفاعية في كاراباخ.

وقُتل ما لا يقل عن خمسة روس في أعمال العنف التي أعقبت ذلك، في حادث واضح اعتذر عنه علييف لبوتين.

وفي غضون 24 ساعة، أعلنت باكو النصر ووافق المقاتلون الأرمن في كاراباخ على وقف إطلاق النار الذي أجبرهم على نزع سلاحهم.

وقال أرمن كاراباخ إنهم شعروا بالخيانة من جميع الجهات.

وقال ديفيد بابايان، مستشار زعيم إدارة كاراباخ، لرويترز: 'لقد تُركت قره باغ بمفردها: قوات حفظ السلام الروسية لا تفي عملياً بالتزاماتها، وابتعد الغرب الديمقراطي عنا، وأرمينيا ابتعدت أيضاً'. بعد يوم من الهزيمة.

وأعلن بابايان على تيليغرام أنه منذ ذلك الحين سلم نفسه للسلطات الأذربيجانية. وقد أعلنت الإدارة التي نصحها عن حلها.

وأضاف 'لقد استعادت أذربيجان سيادتها"