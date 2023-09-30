وزيرة التعاون الدولي: لأول مرة يكون هناك تعريف للتمويل العادل .. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تحقيق 3 أهداف وهم خطة شرم الشيخ للتنفيذ الخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية وتبني أدوات تمويل ميسرة تتوافق مع ظروف الدول المختلفة وتيسير النفاذ للتمويل، وتلك من أجل الحفاظ علي الهدف الأساسي وهو التغلب علي الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت "المشاط" خلال كلمتها في مؤتمر حكاية وطن، أن لدينا برنامج شامل لتمويل الإسكان الإجتماعي وهو من أهم مشروعات البنك الدولي.

وتابعت المشاط، أن لأول مرة يكون هناك تعريف للتمويل العادل وهو التمويل الذي يوازن ما بين المسؤولية التاريخية وزيادة التمويلات المستدامة المخصصة للعمل المناخي.

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