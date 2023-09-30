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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 مليون يعملون في المشروعات.. أحمد موسى: السيسي عايز شعبه سعيد

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  رئيس الوزراء استعرض حجم الإنجاز في الدولة المصرية في كافة القطاعات أثناء كلمته في مؤتمر حكاية وطن".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  5 مليون مصري يعملون في المشروعات التنموية المصرية بما يعني استفادة 25 مليون فرد من المشروعات القومية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  فيه ناس بتهاجم أي مشروع يتم تنفيذه في مصر"، مضيفا:" فيه دول مش بتعمل ربع اللي إحنا بنعمله ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الرئيس السيسي عايز شعبه يكون سعيد ومش عايز حاجة تاني"، مضيفا:" زمان قالوا عملتوا ليه قناة سويس جديدة ودلوقتي القناة الجديدة ساهمت في زيادة دخل مصر ".

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