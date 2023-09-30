5 مليون يعملون في المشروعات.. أحمد موسى: السيسي عايز شعبه سعيد

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" رئيس الوزراء استعرض حجم الإنجاز في الدولة المصرية في كافة القطاعات أثناء كلمته في مؤتمر حكاية وطن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" 5 مليون مصري يعملون في المشروعات التنموية المصرية بما يعني استفادة 25 مليون فرد من المشروعات القومية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" فيه ناس بتهاجم أي مشروع يتم تنفيذه في مصر"، مضيفا:" فيه دول مش بتعمل ربع اللي إحنا بنعمله ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي عايز شعبه يكون سعيد ومش عايز حاجة تاني"، مضيفا:" زمان قالوا عملتوا ليه قناة سويس جديدة ودلوقتي القناة الجديدة ساهمت في زيادة دخل مصر ".