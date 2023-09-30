عمرو أديب: الحكومة الأمريكية ممكن تقفل خلال ساعات وتحصل مشاكل فى الشرطة

كشف الإعلامى عمرو أديب أن العاصمة الأمريكية واشنطن تمر بلحظات متوترة للغاية.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:" خلال ساعات ممكن الحكومة الأمريكية تقفل، يعني وقف المرتبات وإغلاق بعض المطارات و حدوث مشاكل داخل الشرطة".

مساءلات

وأضاف عمرو أديب، إن الرئيس الحالي جو بايدن، يواجه مساءلات فى الوقت الحالى،بشأن تهم فساد حيث أن 9 من أعضاء عائلته تربحوا بصور غير قانونية.

وإشار عمرو أديب، إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب، يسخر باستمرار فى مؤتمراته من الرئيس الحالي جو بايدن