سبب ارتفاع أسعار حلوى المولد.. شعبة المواد الغذائية تكشف |فيديو

‏قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ‏أن حلوى المولد سلعة موسمية في فترة المولد النبوي الشريف ويكون عليها إقبال كبير جدا من المواطنين ومعظم محال الحلوى تقوم ببيعها في هذه الفترة.

‏وتابع‏ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس"، مع الإعلامية "شيماء موسى"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد2"، أنهم يبيعوا حلوى المولد في المعارض، وسعر العلبة 85 جنيه و 100 جنيه وأيضا في المجمعات الاستهلاكية يوجد بها حلوى المولد لتكون الأسعار في متناول المواطنين.

ارتفاع الأسعار

‏وأضاف أن الأسعار ارتفعت هذا العام بسبب المواد المستخدمة في حلوى المولد مثل السكر الخام والمكسرات المستوردة كل هذه المدخلات أدت إلى ارتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام.