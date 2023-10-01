سبب ارتفاع أسعار حلوى المولد.. شعبة المواد الغذائية تكشف |فيديو

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن حلوى المولد سلعة موسمية في فترة المولد النبوي الشريف ويكون عليها إقبال كبير جدا من المواطنين ومعظم محال الحلوى تقوم ببيعها في هذه الفترة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس"، مع الإعلامية "شيماء موسى"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد2"، أنهم يبيعوا حلوى المولد في المعارض، وسعر العلبة 85 جنيه و 100 جنيه وأيضا في المجمعات الاستهلاكية يوجد بها حلوى المولد لتكون الأسعار في متناول المواطنين.
ارتفاع الأسعار
وأضاف أن الأسعار ارتفعت هذا العام بسبب المواد المستخدمة في حلوى المولد مثل السكر الخام والمكسرات المستوردة كل هذه المدخلات أدت إلى ارتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام.