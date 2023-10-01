أستاذ طاقة: الاكتشافات البترولية وفرت لمصر 20 مليار دولار

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن قطاع البترول واجه تحديات كبيرة بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن القطاع بدأ في استعادة زخمه وذاكرته النجاحية بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بفضل استعادة الاستقرار والتركيز على تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أبو العلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” والمذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن الاستقرار كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النجاحات البترولية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية. وأضاف أن هذه الاستقرار أتاح للقطاع فرصة للنمو والتطور وجذب الاستثمارات.

وعن عوائد الاكتشافات البترولية، أشار إلى أن مصر حصلت على إيرادات تقدر بحوالي 20 مليار دولار من هذه الاكتشافات، وهذا ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الوضع المالي للبلاد. وأكد أهمية استمرار تطوير هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات لضمان استدامة هذه النجاحات.